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منع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق من مغادرة البلاد

كوالالمبور - د ب أ:
نشر فى : السبت 12 مايو 2018 - 10:45 ص | آخر تحديث : السبت 12 مايو 2018 - 10:45 ص

قالت إدارة الهجرة في ماليزيا، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وزوجته ممنوعان من مغادرة البلاد.

وفي بيان موجز، قالت الإدارة إن الزوجين «أدرجا على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد؛ وذلك في أعقاب تكهنات بأن نجيب كان يخطط للهرب من ماليزيا لتجنب اتهامات بمزاعم فساد بعد خسارته في الانتخابات أمام محاضر محمد (مهاتير محمد)، البالغ من العمر 92 عاما.

وفي تغريدة، قال نجيب إنه سيأخذ استراحة قصيرة، وأظهر مسار رحلة تم تسريبه عبر الإنترنت خططًا واضحة للسفر إلى جاكرتا على متن طائرة خاصة.

وفي أعقاب قرار الإدارة، قال نجيب في تغريدة أخرى إنه سيحترم التعليمات وسيكون مع العائلة في البلاد.


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