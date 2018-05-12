وزير النقل: الزيادة الجديدة بأسعار تذاكر المترو توفر مليار جنيه على مدار العام

كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن سبب عدم الإعلان عن تاريخ محدد لتطبيق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا: «عدم تحديد التاريخ مسبقًا جاء خوفًا على مصلحة الطلاب وانتظرنا حتى انتهاء امتحانات النقل، ومقدر غضب مجلس النواب من عدم مناقشة القرار، ولكن التأخير يؤدي إلى انهيار خطوط المترو».

وأضاف «عرفات»، في لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه سيتم تطوير الخط الثالث، وإنشاء خطوط جديدة تسمح بوجود مساحات إعلانية وإنشاء مولات ومراكز تجارية؛ للحصول على مورد آخر لتطوير وتحديث مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار التذاكر سيوفر مليار جنيه على مدار العام.

وأشار إلى أن الفيديوهات والتظاهرات اللي حدثت اليوم، تحدث في كل دول العالم، ورد فعل المواطنين يوضح أن هناك توجيهات للتصرف بهذا الشكل، متابعًا: «في ناس من اللي كانوا في المحطات إجازة من الشغل لأن اليوم السبت إجازة في معظم الشركات، واللي نط وركب المترو وقبل الحرام ده شيء يرجع ليه، ولن نسمح بتكرار ما حدث اليوم مرة أخرى، والشرطة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة»

وتابع أنه تم توفير أنظمة اشتراكات للموظفين مرتادي مترو الأنفاق ليس لها مثيل في العالم، مطالبًا بضرورة عمل اشتراكات شهرية؛ توفيرًا للمواطنين، ولتطوير خطوط والحفاظ على الخدمة.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء أمس الأول الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بدءًا من الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.