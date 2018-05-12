ضمن فياريال وريال بيتيس المركزين الخامس والسادس المؤهلين مباشرة الى دور المجموعات في الدوري الاوروبي "يوروبا ليج"، السبت في المرحلة 37 قبل الاخيرة من الدوري الاسباني في كرة القدم، فيما اقترب اتلتيكو مدريد من احراز الوصافة على حساب جاره ريال مدريد.

وعاد فياريال بنقاط الفوز من ارض ديبورتيفو لاكورونيا 4-2، فيما تعادل ريال بيتيس في دربي اندلسي مع ضيفه اشبيلية 2-2، فرفعا رصيدهما الى 60 نقطة مقابل 55 لاشبيلية، فيما تخطى اتلتيكو مدريد ضيفه خيتافي بهدف وسحق ريال مدريد ضيفه سلتا فيجو بنصف دستة أهداف .

وبعد أن حسمت المقاعد الأربعة المؤهلة الى دوري الأبطال لبرشلونة البطل واتلتيكو مدريد وريال مدريد وفالنسيا، وهوية الفرق الثلاثة الهابطة الى الدرجة الثانية وهي ملقة ولاس بالماس ولا كورونيا، كان الصراع على بطاقتين من أصل ثلاث مؤهلة الى "يوروبا ليغ" بعد أن ضمن ريال بيتيس الأولى دون حسم مشاركته في دور المجموعات أو من الدور التمهيدي الثاني.

ونجح اشبيلية الذي بلغ هذا الموسم ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، بخطف بطاقة التأهل الى الدور التمهيدي الثاني في يوروبا ليغ، مستفيدا من خسارة خيتافي الثامن امام اتلتيكو مدريد صفر-1.

في المباراة الاولى، على ملعب ريازور، سجل لفياريال سامويل "سامو" كاستييخو (2 و45)، مانويل "مانو" تريغيروس بتسديدة رائعة (31) والروسي دنيس تشيريشيف (90)، ولديبورتيفو بورخا فايي (58 و88).

وفي الثانية على ملعب "بنيتو فيامارين" وامام 55 الف متفرج، سجل لبيتيس مارك بارترا برأسه (5) ولورين مورون من مسافة قريبة (81)، ولاشبيلية الفرنسي وسام بن يدر بعد معمعة غريبة (57) والدنماركي سيمون كاير (79).

وكان اشبيلية يحاول تحقيق فوزه الثالث تواليا ومواصلة انتفاضته بقيادة مدربه الجديد-القديم خواكين كاباروس الذي خرج منتصرا من مباراتيه الأوليين ضد سوسييداد وريال مدريد.

- اتلتيكو يستعد لمرسيليا -

وخاض اتلتيكو مدريد مواجهة خيتافي وعينه على مدينة ليون الفرنسية حيث يخوض الأربعاء نهائي "يوروبا ليغ" ضد مرسيليا الفرنسي.

وسجل كوكي هدف الفوز لاتلتيكو بتسديدة ارضية يمينية من داخل المنطقة بعد تمريرة من الفرنسي انطوان غريزمان المرشح بالانتقال الى برشلونة (8)، فيما اهدر المغربي فيصل فجر ركلة جزاء لخيتافي صدها الحارس السلوفيني يان اوبلاك (77). وهذه الركلة السابعة من اصل 12 يصدها اوبلاك منذ انضمامه الى فريق العاصمة.

وقال الارجنتيني دييجو سيميوني مدرب اتلتيكو بعد الفوز "انا سعيد للحصول على لاعب مثل اوبلاك في التشكيلة. هو من افضل الحراس في العالم".

وضمن اتلتيكو مركز الوصافة منطقيا امام جاره ريال مدريد الذي سحق سلتا فيغو 6-صفر، اذ يبتعد عنه بفارق 3 نقاط، وتساويا في المواجهات المباشرة (صفر-صفر و1-1)، فيما يحل برشلونة على ليفانتي الاحد. وبحال حلوله وصيفا، ستكون اول مرة يتفوق اتلتيكو على ريال منذ احرازه اللقب في 2014.

ولتخطي اتلتيكو، يحتاج ريال الى الفوز على مضيفه فياريال في الجولة الاخيرة، وخسارة اتلتيكو مدريد امام ضيفه ايبار.

- نزهة لريال مدريد -

على ملعب سانتياجو برنابيو وامام 56 الف متفرج، غاب عن ريال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتعافي من اصابة، بيد ان المباراة كانت من طرف واحد، ليتابع ريال استعداده الناجح لنهائي دوري ابطال اوروبا المقرر نهاية الشهر الحاري في كييف ضد ليفربول الانكليزي.

وافتتح الويلزي جاريث بايل التسجيل بعد تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش، فهيأها جميلة لنفسه على باب المنطقة واطلقها ارضية في الشباك (13). وسجل بايل الثاني بتسديدة لولبية من داخل المنطقة سكنت قلب المرمى (30).

ونافس ايسكو زميله بايل على جمالية الاهداف بكرة لولبية من حدود المنطقة عانقت المقص الايسر لمرمى سلتا (32).

وفي الشوط الثاني، انطلق الظهير المغربي اشرف حكيمي على الجهة اليمنى وتلقى تمريرة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ليهز الشباك بتسديدة ارضية (52).

وسجل سيرخي جوميز هدف ريال الخامس عن طريق الخطا في مرماه (81)، قبل ان يختم الالماني طوني كروس المهرجان ويسجل السادس بتسديدة سهلة بعد تمريرة مقشرة من البديل بورخا مايورال (84).

ويسعى برشلونة المتوج بطلا الى تجنب أي مفاجأة تطيح بمسعاه لإنهاء الموسم دون هزيمة، وهو سيريح نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين (34).

وبعد خروجه بالتعادل 2-2 الأحد الماضي من موقعة الـ"كلاسيكو" ضد ضيفه وغريمه ريال مدريد في مباراة أكملها بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني بعد طرد سيرجي روبرتو، حقق برشلونة الأربعاء فوزا كاسحا على ضيفه القوي فياريال 5-1، وواصل بذلك مشواره نحو أن يكون أول فريق ينهي موسما من 38 مباراة دون هزيمة.

ويقف فريق المدرب ارنستو فالفيردي الذي عزز الرقم القياسي الذي انتزعه هذا الموسم من ريال سوسييداد من حيث عدد المباريات المتتالية في الدوري دون هزيمة (43 امتدادا بين موسمين)، على بعد مباراتين من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري ينهي موسما بأكمله دون هزيمة منذ الثلاثينات وتحديدا منذ موسم 1931-1932 (ريال مدريد لكن في موسم من 18 مرحلة).

وبعد خمس مباريات من دون اي فوز، انهى فالنسيا الرابع موسمه بتخطي مضيفه جيرونا 1-صفر بهدف الارجنتيني لوسيانو فييتو (61).

وانهى ايبار التاسع موسمه بفوز ثان تواليا على ضيفه لاس بالماس 1-0 بهدف البرازيلي تشارلز (5).

وتخطى ريال سوسييداد العاشر ضيفه ليغانيس السابع عشر 3-2. سجل للفائز ميكل اويارسابال (18)، سيرخيو كاناليس (25) والبرازيلي ويليان جوزيه (78 من ركلة جزاء)، وللخاسر دييغو ريكو (26) وميغل انخل غيريرو (53).

كما فاز الافيس الثالث عشر على ضيفه اتلتيك بلباو الرابع عشر 3-1 باهداف السويدي جون جويديتي (43)، منير الحدادي (60) وايباي جوميز (78)، فيما سجل للفريق الباسكي ايكر مونيايين (79)