اتحاد جدة يتوج بكأس خادم الحرمين للمرة على التاسعة فى تاريخه

توج اتحاد جدة بكأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها رقم 42، بعد أن تغلب على الفيصلي 3 / 1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على إستاد الجوهرة المشعة بجدة، ليرفع عدد ألقابه من البطولة إلى تسعة ألقاب.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة، ويضيف خلاله الاتحاد هدفين متتاليين.

وشارك فى المباراة الثنائي المصري محمود كهربا لاعب اتحاد جدة ، وصالح جمعة لاعب الفيصلي السعودي والمعار من النادي الأهلي



سجل للاتحاد عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة 45، وربيع سفياني في الدقيقة 100، وعبدالعزيز العرياني في الدقيقة 116، فيما سجل هدف الفيصلي الوحيد سعيد الربيعي في الدقيقة 91.