

شهد مركز اقتراع بالعاصمة العراقية، بغداد، اليوم السبت، تفتيش رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أثناء دخوله إحدى لجان الاقتراع؛ للإدلاء بصوته في أول أيام الانتخابات النيابة.

وأظهر الفيديو -الذي بثه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء- «العبادي» وهو يخضع لعميات تفتيش من قبل رجال الأمن، إبان دخوله إحدى لجان الانتخاب في العاصمة، بغداد.

وفتحت مراكز الاقتراع العراقية أبوابها صباح اليوم السبت، وسط اجراءات أمنية مشددة، لاستقبال نحو 24.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم وانتخاب برلمان جديد، هو الأول من نوعه بعد إعلان هزيمة تنظيم «داعش».

ويجري التصويت حسب قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة وأخرى مفتوحة، تتوزع الأصوات فيها على المرشحين ضمن 87 قائمة في 18 محافظة مختلفة.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا وائتلافا وقائمة انتخابية، يمثلها 7 آلاف و367 مرشحا، وهو عدد أقل من المرشحين لانتخابات 2014، التي سجلت تنافس نحو 9 آلاف مرشح.

وانطلقت الانتخابات في العراق وخارجه، الخميس الماضي، وتحديدا عملية «التصويت الخاص»، الذي شمل إدلاء أفراد القوات المسلحة بأصواتهم، بالإضافة إلى تصويت العراقيين المغتربين في 21 بلدا أجنبيا، والبالغ عددهم نحو 900 ألف مواطن.