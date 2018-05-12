واشنطن تشيد بالانتخابات العراقية وتدعو لحكومة وحدة وطنية

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أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية والتي أغلقت مراكز الاقتراع في وقت سابق اليوم.

ودعت واشنطن، طبقا لقناة الحرة الأمريكية الليلة، الأطراف العراقية إلى ضرورة تشكيل حكومة جامعة ذات وحدة وطنية.

وأغلقت صناديق الاقتراع في وقت سابق اليوم في أول انتخابات برلمانية عراقية بعد القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي في البلاد.

يشار إلى أن مراكز الاقتراع في عموم محافظات العراق فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم لاختيار أعضاء جدد لمجلس النواب وكذلك تشكيل حكومة جديدة.