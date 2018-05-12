«نقل الكهرباء»: رصد 18 مليار جنيه كموازنة تخطيطية خلال العام المالي الجديد

• إنشاء شبكة نقل جديدة موازية تبدأ من بني سويف حتى وصولها للسد العالي

قال المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف، والذي يعتبر نموذج مثالي لمشروعات الربط الكهربائي؛ نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء في البلدين، مشيرا إلى أنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021.

وأوضح «عبدالرحيم»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، والاتفاق على نقطة الربط في الجانب المصري 100 كم غرب دمياط، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين 3 قارات، كما يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد السودان بقدرة كهربية تصل إلى 200-300 ميجاوات.

وأشار إلى أنه تم رصد 18 مليار جنيه؛ كموازنة تخطيطية للشركة خلال العام المالي الجديد 2017-2018، والتي تعتبر الأولى في تاريخها، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ إنشاء شبكة نقل كهرباء موازية للشبكة الحالية تبدأ من بني سويف حتى وصولها للسد العالي.

وأضاف أنه سيتم إنشاء خط هوائي جهد 500 ك.ف بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، منوها بأنه سيتم تشغيل الخط مبدئيا على جهد 200 ك.ف، على أن يتم تحويله مستقبلا للعمل على جهد 500 ك.ف، مع تنامي الأحمال بالمنطقة واستغلاله لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة لدولة ليبيا وتعزيز الربط الكهربائي مع دول المغرب العربي.

وأوضح أن طول الخط يبلغ حوالي 260 كم، بمدة تنفيذ 6 أشهر من تاريخ التعاقد، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للخط 3.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يجري حاليا أيضا تنفيذ خطوط جديدة لتدعيم شبكة الكهرباء جهد 500 ك.ف التي يبلغ إجمالي أطوالها 1248 كيلو متر، مؤكدا أنه يتم حاليا تنفيذ 12 خطا جديدا حاليا.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطوط جديدة هي (بني سويف - بني سويف الصناعية) بطول يبلغ 18 كيلو، حيث وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 80%، بالإضافة إلى خط (عرب البرلس - أبو المطامير) بطول 135 كيلو متر، حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 86%، ثم خط (بني سويف - شرق أسيوط) بطول 194 كيلو متر بنسبة تنفيذ بلغت 99%.

وأكد أنه يجري أيضا إنشاء خط (سمنود - شرق بنها) بطول 80 كيلو متر بنسبة تنفيذ بلغت 90%، بالإضافة إلى خط (العاصمة الإدارية - زهراء المعادي) بطول 30 كيلو متر، بنسبة تنفيذ بلغت 45%، بالإضافة إلى خط (شرق قنا - نجع حمادي) بطول 70 كيلو متر، بنسبة تنفيذ بلغت 79%، كما يجري أيضا تنفيذ خط (شرق قنا - شرق سوهاج) بطول 176 كيلو، بنسبة تنفيذ بلغت 50%، وكذلك خط (إيتاي البارود - كفر الزيات) بطول 28 كيلو بنسبة تنفيذ 63%.

كما يجري حاليا إنشاء وتنفيذ 4 خطوط أخرى، هي (وادي النطرون - 6 أكتوبر الجديدة) بطول 40 كيلو بنسبة تنفيذ بلغت 9%، بالإضافة إلى خط (6 أكتوبر - مغاغة) بطول يبلغ 163 كيلو متر بنسبة تنفيذ بلغت 3% حتى الآن، كذلك إنشاء وتنفيذ (خط أبو المطامير - وادي النطرون) بطول 135 كيلو متر بنسبة تنفيذ بلغت 12%، كما يجري تنفيذ خط (شرق سوهاج - شرق أسيوط) 180 كيلو متر بنسبة تنفيذ 21% بإجمالي طول يبلغ 1248 كيلو متر.