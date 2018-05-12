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اشتباك مسلح وتبادل اتهامات بتزوير الانتخابات في مدينة النجف العراقية

أحمد العيسوي
نشر فى : السبت 12 مايو 2018 - 11:42 ص | آخر تحديث : السبت 12 مايو 2018 - 11:42 ص

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح السبت، باندلاع اشتباكات مسلحة في مدينة النجف العراقية، بين أنصار تحالفي «النصر»، الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي، حيدر البعادي، و«سائرون»، الذي يقوده المرجع الشيعي، مقتدي الصدر.

وأشارت القناة إلى تبادل تحالفات الفتح والنصر وسائرون، الاتهامات بالتزوير في الانتخابات بمدينة النجف، ما أدى إلى إغلاق مراكز اقتراع، قبل إعادة فتحها بعد وساطات حكومية لتسوية الخلاف.

وكانت اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها أمام الناخبين العراقيين، منذ صباح اليوم السبت، في أول انتخابات بعد هزيمة تنظيم «داعش».


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