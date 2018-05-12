تستضيف جمعية «شراع» للدرسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، غدًا الأحد، المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق»، ونائب رئيس اتحاد الناشرين العالمي؛ للحديث حول «صناعة الكتاب والنشر.. التحديات وآفاق المستقبل»، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءٍ، بمقر الجمعية في شارع القصر العيني.

يُدير الندوة الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، بحضور مجموعة من المثقفين والمهتمين بصناعة الكتاب والنشر، وعدد من الشخصيات العامة البارزة.

جمعية «شراع» للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية جمعية مصرية، تعمل في مجال الدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية من خلال إعداد ونشر الدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات واقتراح سياسات وبرامج من أجل التوعية والمساهمة في إثراء الحوار وتقديم الرؤي والبدائل التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمواطنة ودولة القانون وتقدم الإنسان المصري.