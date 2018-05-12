«العبادي» يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت اليوم السبت.

جاءت دعوة «العبادي»، خلال إدلائه بصوته في مركز انتخابي بحي الكرادة مسقط رأسه وسط بغداد.

وخضع رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، للتفتيش عند وصوله إلى المركز الانتخابي من قبل رجال الشرطة، بعدها دخل مبنى المركز الانتخابي في حي الكرادة، من ثم أكمل إجراءات الانتخاب وعرض استمارة الانتخاب أمام وسائل الإعلام بعدها قام بجولة في المركز الانتخابي.

وقال «العبادي» للصحفيين: «أنا أصوت في منطقة ولادتي في منطقة الكرادة، وأدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة، الانتخابات الحالية ستحدد مستقبل العراق، والمواطنين هم من يقررون مستقبلهم وأدعوهم إلى المشاركة الفاعلة».

وأدلى كبار المسؤولين العراقيين بينهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، بأصواتهم في مركز انتخابي بفندق الرشيد.

كما أدلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بصوته في مركز انتخابي قرب منزله في محافظة النجف ووصل إلى المركز مشيا على الأقدام حاملا علم العراق.

وتشهد المراكز الانتخابية في عموم البلاد تدفقا كبيرا وخاصة في مناطق الفلوجة وتلعفر والموصل وكركوك في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وفتحت مراكز الاقتراع العراقية أبوابها صباح اليوم لاستقبال نحو 24.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم وانتخاب برلمان جديد.