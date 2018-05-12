وزير الداخلية الفرنسي يشيد بسرعة رد فعل الشرطة للقضاء على منفذ عملية الطعن بباريس

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أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب برباطة جأش وسرعة رد فعل الشرطة للقضاء على منفذ عملية الطعن التي وقعت مساء اليوم السبت، بالدائرة الثانية بباريس؛ ما أسفر عن مقتل شخصين بينهم المهاجم وإصابة ثمانية آخرين حالتهم حرج.

كما أعرب وزير الداخلية عن تضامنه مع ضحايا هذا الحادث الشنيع.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن هوية المهاجم ودوافعه ليست معروفة بعد، مشيرة إلى توجه مدعي عام باريس لمنطقة الحادث التي قامت قوات الأمن بإغلاقها.

ونقلت قناة «بي إف أم» عن شاهد عيان قوله إن المهاجم اندفع مباشرة نحو أفراد الشرطة لمحاولة طعنهم أيضا؛ ما دفعهم لإطلاق الرصاص عليه.