قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إنه سيتم استخراج اشتراكات مخفضة بمترو الأنفاق للموظفين وغير القادرين عن طريق تقديم كشف بمرتباتهم من الأمكان التي يعملون بها.

وأضاف «الكومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن تحريك أسعار تذاكر المترو، تستهدف الحفاظ عليه واستمرار خدماته بعدما وصلت خسائره إلى 850 مليون جنيه سنويًا، معتبرًا أن استمرار الخسائر سيؤدي إلى انهيار المرفق.

وأوضح أن توقف مترو الأنفاق، سيؤدي إلى شلل تام في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى مراعاة الأسعار الجديدة للبعد الاجتماعي، عن طريق الاشتراكات المدعومة للطلاب وذوي الإعاقة وكبار السن والموظفين.

وتابع: «من سيتحمل الارتفاع في سعر التذكرة هم القادرين، وستتوفر الخدمة لغير القادرين بمستوى جيد دون أعباء، وهذه عدالة اجتماعية وتكافل»، لافتًا إلى رفع وزارة النقل لأسعار التذاكر مضطرة، لتطوير خدمة المترو واستمرار خدماته للمواطنين.