أيوب: ودية «أياكس» حققت أهدافها

قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني حقق استفادة فنية جيدة من خوض مباراة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي أمس الجمعة التي حسمها الأهلي بهدف دون رد أحرزه صلاح محسن.

وأضاف: «ودية أياكس شهدت الدفع بعدد كبير من اللاعبين وتم الاطمئنان على أداء الجميع وتحديدا اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية، وذلك من أجل الدفع بهم في مباراة المصري يوم22 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري العام.

وأوضح أن مهرجان اعتزال حسام غالي خرج بشكل مبهر يليق بمكانة وتاريخ اللاعب الذي قدم الكثير للكرة المصرية والنادي الأهلي معربا عن آماله في نجاح غالي في خطوته القادمة بعد إعلان اعتزاله.