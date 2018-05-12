وزير التعليم: مؤتمر رئاسي حول المنظومة التعليمية الجديدة قريبا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد احتمالية لفشل المنظومة التعليمية الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع البنية التحتية للمدارس التي سيتم تطبيق المنظومة الجديدة بها، في العام الدراسي الجديد بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أنه تم مناقشة نظام بنك الأسئلة والتصحيح الإلكتروني، وخطة تشفير الامتحانات؛ لمنع تسريبها مع الرئيس «السيسي» في اجتماع اليوم، متابعًا أن الرئيس يعد لمؤتمر خلال الأيام المقبلة للتحدث عن خطط التعليم المنظومة التعليمية الجديدة.

ونفى ما تردد من شائعات بشأن تقليل فرص دخول الجامعة أو الحرمان من نظام التنسيق في المنظومة التعليمية الجديدة، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانصياع للشائعات، والالتزام بما يصدر من وزارة التربية والتعليم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمناقشة مستقبل التعليم وتطوير البنية التحتية وآليات تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، في المدارس خلال العام الدراسي المقبل.