إزالة التعديات على 70 فدانًا لأراضي الدولة بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم السبت، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، قد قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحملة لإزالة التعديات الواقعة على مساحة 70 فدانًا، وهي أراضي أملاك دولة بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن الحملة، قد تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية ومدير المنطقة الصناعية، ومديري إدارات الأملاك والتفتيش المالي والإداري ونواب رئيس الوحدة المحلية، وبتأمين من قوات الشرطة بقيادة اللواء علي الكاشف مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال ومأمور مركز طهطا، وقد تمكنت الحملة من إزالة تعديات أحد المواطنين على مساحة 70 فدانًا تابعين للمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وأكد «أبو عقيل» استمرار تلك الحملات بنطاق مركز طهطا؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإقليم بإزالة جميع التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأملاك الري.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدي للأي تعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فورًا وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.