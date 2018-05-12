وزير الآثار يتفقد منطقة الأهرامات للوقوف على آخر المستجدات الأمنية بالمنطقة

تفقد خالد العناني وزير الاثار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الإجراءات الأمنية التى اتخذتها شرطة السياحة والآثار ضمن مشروع تطوير المنطقة.

و قد رافقه خلال الجولة اللواء مصطفى أٌنسي مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والاثار، ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد يوسف مختار مدير شرطة سياحة وآثار الجيزه والعقيد وليد الشرقاوي رئيس مباحث شرطة السياحة الاثار بالجيزة ، و أحمد عبيد المشرف على مكتب وزير الآثار، وأشرف محي مدير عام منطقة الاهرامات.

وقال وزيري إن الوزارة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، قامت بإنشاء نقاط تركيز أمني بجميع انحاء المنطقة، خاصة المنطقة الواقعة حول الهرم الأكبر، لتلقي أية شكاوي أو بلاغات من السائحين عن اية مخالفات أو تجاوزات او مضايقات لهم داخل المنطقة والتعامل الفوري معها، هذا بالإضافة إلى تزويد المنطقة بسيارات تصوير و مساعدات فنيه لرصد وتوثيق اَية مخالفات.

ومن جانبه أشار محي إلى أن شرطة السياحة والآثار بدأت حملة موسعة علي منطقة آثار الهرم في الآونة الاخيرة للحد من المضايقات و المخالفات التي يمارسها العديد من الخيالة والجمالة والباعة في المنطقة الاثرية و الذين يعملون في المنطقة او من يقومون بمضايقة السائحين او من يخالفون التسعيرة المقررة . و قد تم تحرير ٧١ مخالفة من الباعة و ١٤٦ مخالفة دواب و ٦٦ مخالفة مضايقة سائحين و مخالفة التسعيرة كما تم إلغاء وإيقاف عدد ٨ تراخيص لهذه الفئات ومنعهم من دخول المنطقة الأثرية و ذلك في إطار إعادة الانضباط للمنطقة و تنفيذا لبنود قانون حماية الاثار و تعديلاته و مشروع تطوير المنطقة و الذي حدد لهم أماكن مخصصة داخل المنطقة لممارسة أعمالهم بعيدا عن مسار السائحين لتجنب مضايقاتهم.