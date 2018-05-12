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عاجل.. قتيل و8 جرحى بحادث طعن في باريس

أرشيفية
أرشيفية
إيفون مدحت
نشر فى : السبت 12 مايو 2018 - 11:11 م | آخر تحديث : السبت 12 مايو 2018 - 11:11 م

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، بوقوع حادث طعن، مساء اليوم السبت، في حي الأوبرا بالعاصمة الفرنسية باريس، أسفر عنه مقتل أحد الأشخاص وإصابة 8 آخرين.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا.


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