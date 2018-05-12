أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، بوقوع حادث طعن، مساء اليوم السبت، في حي الأوبرا بالعاصمة الفرنسية باريس، أسفر عنه مقتل أحد الأشخاص وإصابة 8 آخرين.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا.