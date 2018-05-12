وزير النقل: «زيادة أسعار المترو» من أهم القرارات في تاريخ مصر

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، من أهم القرارات في تاريخ مصر؛ وجاء لعلاج تشويه تعريفة التذكرة منذ 30 عامًا، وتوحيد سعرها، مشيرًا إلى أن المنظومة تحتاج إلى 730 مليون يورو لتطوير الأنظمة الأساسية حتى لا تتوقف الخدمة.

وأوضح «عرفات»، في لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن دخل مترو الانفاق منذ 30 عاما 8 مليار جنيه في السنة الواحدة، والتكلفة الحقيقية لتذكرة المترو 38 قرشًا للكيلو الواحد بخلاف التكلفة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق 180 مليار جنيه، لتطوير المنظومة ومازالت الخطوط تحتاج إلى تطوير.

وأشار إلى ارتفاع مديونية المترو لشركة الكهرباء لتصل إلى 350 مليون جنيه، مضيفًا أن الزيادة كانت أمرًا محتومًا حتى لا يتوقف المترو، ويتكبد المواطن تكلفة مالية كبيرة في المواصلات الأخرى.

يذكر أن وزارة النقل أصدرت بيانًا، مساء أمس الأول الخميس، أعلنت فيه تغيير منظومة تذاكر مترو الأنفاق، بدءًا من الجمعة، لتكون سعر التذكرة 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة، على أن يكون سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا فقط.