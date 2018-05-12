«ماكرون» يحاور ناشطين يساريين في فيلم سينمائي

يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يتخل عن حبه للتمثيل منذ مرحلة الدراسة الثانوية، يظهر الرئيس الفرنسي في فيلم وثائقي ضمن الأعمال المشاركة في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.



الفيلم يحمل اسم «العبور»، وتصل مدة عرضه 90 دقيقة، ويرصد الوثائقي كيف تغيرت فرنسا منذ الانتفاضة الطلابية التي شهدتها باريس عام 1968، ويعرض فيه «ماكرون» وجهة نظره في دور الدين في المجتمع ويظهر فيه «ماكرون» في دور قصير مدته سبع دقائق يتحاور مع اثنين من صناع الأفلام السينمائية اليساريين في مقهى إذ يقاطع «ماكرون» الناشطين اليساريين المخضرمين، كون-بينديت ورومين جوبيل، وهما يتشاجران بشأن إمكانية إجراء لقاء مع الرئيس في قصر الإليزيه.



ويعرب «جوبيل»، عن قلقه بشأن إجراء المقابلة في القصر، قائلا إن ذلك سيُعلي من شأن الرئيس ماكرون، في حين يصر كون-بينديت على أن ذلك سيظهر الرئيس «مثل أي فرنسي آخر».



وهنا يتدخل الرئيس ويقول لـ«كون-بينديت»: «لا، إن ما يمكنك أن تفعله هو أن تقابله في مقهى، ولن يكون ذلك سخيفا».



وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس فرنسي، أثناء توليه المنصب في أحد الأفلام، بحسب تقرير «فانيتي فير».



وصُور مشهد الفيلم في مقهى «فرانكفورت» في أكتوبرالماضي، وذكر تقرير إعلامي فرنسي إن حوار «ماكرون» مع الناشطين الاثنين كان مرتجلا بالكامل والتقط مرة واحدة.



ويعرض الفيلم خلال مهرجان كان السينمائي يوم 16 مايو ، بينما يعرض في التليفزيون الفرنسي يوم 21 من نفس الشهر.