إحباط محاولة استهداف مركز انتخابي شمال شرق العاصمة العراقية

أعلن أمن مجلس ديالي عن مقتل اثنين من «الانغماسين» كانا يحاولان استهداف مركز انتخابي في بعقوبة شمالي شرق بغداد، تزامنا مع انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية، اليوم السبت.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالي صادق الحسيني، قوله: «نجحت مفارز من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالي، في قتل اثنين من الانغماسين يرتديان أحزمة ناسفة ويحملان بنادق كلاشنكوف في منطقة جرف الملح شمال بعقوبة. كانا يحاولان استهداف أحد المراكز الانتخابية»، مضيفا أن الأوضاع الأمنية في ديالي آمنة ومستقرة.

وأطلقت قيادة عمليات ديالي خطة واسعة لتأمين التصويت، واستنفرت أكثر من 30 ألف عنصر أمني لحماية 466 مركز اقتراع داخل المحافظة.

وفتحت مراكز الاقتراع العراقية أبوابها، صباح اليوم السبت، لاستقبال نحو 24.5 مليون ناخب؛ للإدلاء بأصواتهم وانتخاب برلمان جديد.