الإعدام شنقاً لفتاة سودانية قتلت زوجها «المغتصب»

قضت محكمة سودانية، نهاية الأسبوع المنقضى، بالإعدام شنقا، بحق «نورا حسين»،19 عاما، على خلفية اتهامها بـ «قتل زوجها الذى اغتصبها بمساعدة أقاربه».

وتعود وقائع القضية، عندما أجُبرت الفتاة السودانية من أهلها على الزواج وهى فى سن 16 عاما؛ ما دفعها لمحاولة الهرب من بيت زوجها؛ لمواصلة دراستها، إلا أنها عادت لزوجها بعد تحايل أهلها عليها، وبعد عودتها بستة أيام «استأجر زوجها بعض أقاربه الرجال فأمسكوا بها ليغتصبها».

وتقول نورا فى تصريحات صحفية: «عندما حاول فعل ذلك في اليوم التالي، طعنته بسكين فأردته قتيلا، وهربت إلى بيت أهلى، الذين سلمونى إلى الشرطة».

وبحسب وكالة «رويترز» العالمية، أدانت المحكمة نورا بجريمة «القتل العمد»؛ بعدما رفض أهل القتيل أخذ الدية، إلا أن أمام محاميها 15 يوما لاستئناف الحكم؛ طبقا للقانون المحلى لدولة السودان.