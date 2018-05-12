على مدار يوم كامل، احتفلت جامعة إسلسكا، أمس، بعامها العشرين في مصر، ومرور 69 عاما من بداية عملها في أوروبا، وذلك من خلال عدد من الفعاليات، والتي تنوعت بين إقامة ملتقي توظيفي ضخم، جمع بين ممثلي كبرى الشركات، وصغار المستثمرين، وكذلك مؤتمر حمل عنوان "العائد التعليمي والعائد الاستثماري"، وأخيرا حفل فني ضم المئات من خريجي إسلسكا وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من الشخصيات العامة والأكاديمية.

وفي كلمته التي رحب فيها بالحضور، قال الدكتور علي المليجي، رئيس جامعة إسلسكا إن عدد خريجي الجامعة منذ عملها في مصر عام 1998، بلغ نحو 6 آلاف خريج من حملة الماجستير والدبلوم العالي في إدارة الأعمال، مشيرا إلى إقامة احتفال كبير بدار الأوبرا المصرية، مساء الثلاثاء المقبل، تشارك فيه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشهد تخريج الدفعة الثانية من برنامج إعداد القيادات الشابة في الجهاز الإداري للدولة.

وقال المليجي أن البرنامج يعد "أضخم برنامج تعليمي وتدريبي يتم تنفيذه على المستوى الدولي، حيث يهدف إلى خلق قيادات شابة قادرة على التعامل المحلي والدولي في مفاصل الجهاز الإداري للدولة".

مضيفا أنه من المقرر أن يشارك في هذه الاحتفالية عدد من السادة الوزراء والمحافظين لدعم خريجي هذه الوزارات وتشجيع الآخرين على الانضمام لهذا البرنامج الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الرؤية الشاملة لمصر 20-30.

وقد تحدث في مؤتمر "العائد التعليمي والعائد الاستثماري"، الدكتور مصطفى هديب نائب رئيس جامعة إسلسكا، د. عبد المنعم عبد السعيد أستاذ وخبير الموارد البشرية، د. خالد حبيب أستاذ وخبير الموارد البشرية، د. أحمد شمس مدير عام مراكز البحوث لشركة هيرميس، د. تامر نعيم المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية،

د. أحمد مختار المدير العام لكابيتال لإدارة الأصول، د. فادية فاضل رئيس الموارد البشرية بطابا للبلاستيك، د. رشا راغب مدير تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي بجامعة إسلسكا، د. مها فريد مدير الموارد البشرية بكهرباء شنايدر.