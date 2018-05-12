عصام عبد الفتاح يحسم الجدل حول هوية حكم نهائي الكأس

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إن طاقم تحكيم مصرى سوف يقود مباراة نهائى كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف فى تصريحات تلفزيونية : "عندما طلب سموحة استقدام حكام أجانب لنهائى الكأس، تم تحويل الطلب لى، ولكنى رفضت هذا الأمر، وأعددت الأمر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، وله الكلمة الأخيرة".

واستطرد قائلا: "ما لا يعرفه البعض أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، كان مصمما على إسناد تلك المهمة إلى طاقم تحكيم مصرى".

وأردف عبد الفتاح قائلا: "أزمة نهائى الكأس هى أزمة بدون داع، أى حكم يجامل فريقا على حساب آخرسنبعده تماما عن اللجنة، فلا يوجد لدينا هذه النوعية من الحكام".

وعاد ليقول: "تواصلت مع فرج عامر رئيس نادى سموحة قبل الأزمة، وفى إحدى المداخلات الهاتفية سويا بأحد البرامج وافق فرج عامر على الحكم المصرى، وفوجئت فى اليوم التالى بمذكرة يطلب فيها حكاما أجانب".

وأتم: "قبول شيك سموحة لا يعنى الموافقة على حكم أجنبى، فالشيك هو إجراء تكميلى لطلب نادى سموحة".

أنهى حديثه قائلا: "أتمنى من رئيس الزمالك ورئيس سموحة تهدئة الأجواء فى الفترة المقبلة ولعب نهائى الكأس لإمتاع الجماهير".