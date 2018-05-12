توجه المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الفلطسنية، حازم أبو شنب، بالشكر للسلطات المصرية، على فتح معبر رفح.

وقال «أبو شنب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة الآن»، الذي يعرض على فضائية «الحياة اليوم»، مساء السبت، إن «فتح معبر رفح يعد تخفيفًا، من الجانب المصري، للمعاناة الإنسانية والاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى التنقل؛ لأسباب صحية ودراسية، واحتياجات أخرى لها علاقة بجمع الشمل ولقاء الأسر».

وأضاف أن «هناك حرص شديد من قبل مصر على تخفيف معاناة الفلسطينيين، في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة»، مشيرًا إلى وجود 2 مليون مواطن فلسطيني داخل القطاع، في حاجة مستمرة إلى الغذاء والدواء.

وفيما يتعلق بأعداد العابرين عن طريق معبر رفح، أوضح «الأرقام غير محددة بالضبط، لكننا نتحدث عن عشرات الآلاف، الذين يحتاجون إلى السفر لأسباب كثيرة».

وقررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين، اعتبارًا من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل؛ وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية.