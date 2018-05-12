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ينظم المركز القومي للمسرح، مساء اليوم، أمسية فنية؛ لمناقشة العرض المسرحي «الساعة الأخيرة»، عقب انتهاء العرض مباشرة، بمقر مسرح الغد.

يأتي ذلك في إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفني للمسرح، التي ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج القدير محمد الخولي.

ويدير الأمسية الباحث المسرحي علي داوود، ويتحدث فيها كل من: الناقد المسرحي محمد الروبي، والناقد المسرحي باسم صادق.

ويتناول عرض «الساعة الأخيرة»، حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة على مدينة هيروشيما اليابانية، والمعاناة النفسية التي مر بها نتيجة ضربه للمدينة.

ومسرحية «الساعة الأخيرة»، تأليف عيسى جمال الدين، وبطولة شريف صبحي، وسامية عاطف، ومعتز السويفي، ومحمود الزيات، ومحمد دياب، ونائل علي، ونورهان أبو سريع، ومحمد حسيب، وديكور وأزياء محمد هاشم، وإعداد موسيقي أحمد حامد، ومادة فيلمية حازم مصطفى، وإخراج ناصر عبدالمنعم.