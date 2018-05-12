وزير الداخلية العراقي يشيد برجال الأمن في تنفيذ خطة تأمين العملية الانتخابية

أشاد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي بجهود القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن خلال العملية الانتخابية التي جرت اليوم السبت في البلاد، مؤكد أن جهودهم أثمرت عن نجاح الخطة الأمنية المعدة لحماية الناخبين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم عن الأعرجي قوله: "أتقدم بالشكر والتقدير رجال وزارة الداخلية والقوات الأمنية والعسكرية كافة على الجهد الذي بذلوه من أجل إنجاح العملية الانتخابية.. كما أتوجه بالشكر للشعب العراقي والمفوضية المستقلة العليا للانتخابات ولمنظمات المجتمع المدني ولرجال الصحافة والإعلام والذي أثمر دورهم في نجاح عملية التصويت الانتخابي".

وأغلقت صناديق الاقتراع في وقت سابق اليوم في أول انتخابات برلمانية عراقية بعد القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي في البلاد.

يشار إلى أن مراكز الاقتراع في عموم محافظات العراق فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم لاختيار أعضاء جدد لمجلس النواب وكذلك تشكيل حكومة جديدة.