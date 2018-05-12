كهربا يقود هجوم إتحاد جدة في نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن البرتغالي جوزيه سيرا مدرب إتحاد جدة تشكيل فريقه أمام الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين , بقيادة النجم المصري محمود كهربا في المباراة المقرر إقامتها علي ملعب " الجوهرة المشعة " بالمدينة الرياضية بجدة .
وجاء التشكيل , كالتالي :
حراسة المرمي : عساف القرني
الدفاع : أحمد العسيري – زياد الصحفي - عمر المزيمل – عدنان فلاتة
الوسط : فهد الأنصاري – فيلانويفا – جمال باجندوح
الهجوم : عبد الرحمن الغامدي – أحمد عكايشي – محمود كهربا
على الجانب الأخر، أعلن الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيصلي تشكيل الفريق، وجاء كالتالي :
حراسة المرمى: مصطفى ملائك
خط الدفاع: ايغور روسي، سعيد الربيعي، حمد آل منصور، سلطان الغنام
خط الوسط: هايلاند شاكيلي، عمر عبد العزيز، لويس كوستافو، محمد أبوسبعان
خط الهجوم: سيلفا أسيس، بيشوف ألميدا.