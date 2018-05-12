شتويجر يرحل عن تدريب بروسيا دروتموند

أعلن النمساوي بيتر شتويجر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، أنه لن يشرف على الفريق الألماني في الموسم المقبل.

وانتظر شتويجر الذي استلم المهمة في اواخر العام الماضي خلفا للهولندي بيتر بوس، المباراة الاخيرة في الموسم التي خسرها فريقه امام هوفنهايم 3-1 اليوم السبت ليعلن رحيله عن الفريق الذي قاده للمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بحلوله رابعا في البوندسليغا.

وقال شتويجر "كانت هذه المباراة الرسمية الاخيرة لي مع بوروسيا دورتموند، لقد اتفقنا سويا على ذلك منذ فترة، تحد جديد مع مدرب جديد هو ما يحتاجه النادي".