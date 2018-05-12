وزير الإسكان: بدء تنفيذ كلية القانون الدولى بجامعة العلمين الجديدة الأهلية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، مشروعات المرافق، والبنية الأساسية، والإسكان، وغيرها، بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال تفقده العمل بالجامعة الأهلية بالمدينة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يتم حاليا تنفيذ أول كلية بالجامعة، وهى كلية القانون الدولي، وسيتم العمل تباعا فى باقى مبانى الجامعة، التى ستسهم فى سرعة تنمية المدينة، كما تفقد الوزير العمل بمدينة الثقافة والتراث، حيث بدأ صب خرسانة مجمع السينمات، وشدد على تكثيف العمل بالمواقع المختلفة، وبذل أقصى جهد للانتهاء من المشروعات المنفذة فى التوقيتات المحددة، حيث ستعد هذه المشروعات نقلة حضارية مهمة فى الساحل الشمالي كله.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: بالنسبة لأعمال تنفيذ الممشى السياحي الترفيهي بطول 7 كم، فقد تم الانتهاء من الأعمال فى منطقة الـparking، والبرجولات، والمشايات على الشاطئ، وتسويات الشاطئ، وأعمال الكهرباء (أعمال تشطيبات الأرضيات والأرصفة) وتعهد مسئولو شركة المقاولون العرب بالانتهاء من تنفيذ 7 كم من الشاطىء قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف: جار الانتهاء من تصميم تجمعين عمرانيين متكاملين بالمدينة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية لمبنى المطعم أعلى التبة شرق البوغاز البحرى رقم (1)، ويجرى العمل بالهيكل، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال تشكيل البحيرات وتشكيل الجزر بالمنطقة الشاطئية (51 % شركة المقاولون العرب – 45 % الشركة المصرية للصرف والرى - 41.4 % شركة الرى للأشغال العامة)، ويجرى تنفيذ أعمال التصميم لميناء اليخوت بالمنطقة الشاطئية للمدينة، كما يجرى استصدار أمر الإسناد لتنفيذ 5 حواجز أمواج شاطئية للمدينة من الجهة الشرقية، حيث تم الانتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية.

وأوضح المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع تحويل الطريق الدولي الساحلي بطول إجمالي 38كم، تم تنفيذ الطبقة الرابطة فى الاتجاهين بكامل طول الطريق 38 كم، وتنفيذ التقاطعات مع الطريق الساحلي ووادي النطرون والبترول، وتم تركيب العلامات الإرشادية، ويجرى العمل بالطبقة السطحية وأعمال التدبيش والنيوجيرسى، والطريق يعمل بكفاءة، بينما بلغت نسبة تنفيذ طريق جنوب مارينا بطول 10 كم، 36.79%.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الأبراج المطلة على البحر مباشرة، وكذا أعمال تنفيذ غرف خلع الملابس، والحمامات على الكورنيش، والمطعم الرئيسى على التبة، والذى من المقرر تشغيله هذا الصيف، وكذا المنطقة الترفيهية، وطالب بسرعة الانتهاء من التنفيذ، والاهتمام بجودة التشطيبات.