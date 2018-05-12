طالبة أمريكية تتعرى في الجامعة اعتراضا على «تدخل أستاذتها في ملابسها»

خلعت طالبة تدعى «ليتيتا شاي» ملابسها، أثناء إحدى المحاضرات بجامعة «كورنيل» الأمريكية؛ احتجاجا على «تدخل أحد أساتذتها في ملابسها».

وقالت «شاي»، في تصريحات لصحيفة «ديلي صن»، إنها كانت تردي قميصا أزرق اللون وسروال جينز، ولكنها فوجئت بسؤال من الأستاذة في الفنون الأدائية «ماغور»: «هل من حقك أن ترتدي هذا؟»، في إشارة منها إلى أن سروالها قصير للغاية وسيثير انتباه الرجال.

ودافعت «ماغور» عن نفسها قائلة، إنها لا تتدخل في اختيارات ملابس الطلاب، وأن تصريحاتها فُسرت من الطالبة وبعض زملائها على نحو خاطئ، موضحة أنها طالبت الطلاب بارتداء ملابس وأحذية مريحة؛ حتى تسمح لهم بحرية الحركة أثناء اليوم الدراسي.

ووفق صحيفة «ديلي صن»، فإن 28 طالبا وطالبة من أصل 44 شخصا في المحاضرة، خلعوا ملابسهم على غرار «شاي» فى محاولة منهم للتضامن مع زميلتهم، ضد «معتقدات القمع والتمييز».

بينما أصدر 11 طالباً آخر، بيانا، عبروا فيه عن دعمهم لزميلتهم، مؤكدين -في الوقت ذاته- أن ما حدث كان بمثابة «سوء فهم»، وأن كلمات الأستاذة فُسرت على نحو خاطئ، لاسيما وأنها اعتذرتً لـ«شاي» كثيراً.