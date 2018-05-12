المرصد: 11 قتيلا إيرانيًا بالضربة الإسرائيلية فى سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل 11 إيرانيا جراء القصف الصاروخى والغارات الإسرائيلية فجر الخميس الماضى فى سوريا، مشيرا إلى أنها أوقعت 27 قتيلا على الأقل، وذلك فى حصيلة جديدة.

وأكد مدير المرصد رامى عبدالرحمن: «ارتفاع الخسائر البشرية (...) إلى 27 على الأقل هم 6 من قوات النظام بينهم 3 ضباط، و11 من العناصر الإيرانيين، و10 آخرون القسم الأكبر منهم من جنسيات غير سورية». وأرجع عبدالرحمن ارتفاع الحصيلة إلى وفاة أحد الجرحى وبعد التأكد من مقتل عناصر مفقودين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفى تصعيد مفاجئ، نفذت إسرائيل فجر الخميس غارات جوية وقصفا صاروخيا على أهداف قالت إنها إيرانية فى سوريا مؤكدة أن تلك الضربات رد على إطلاق صواريخ «إيرانية» من سوريا على مواقع إسرئيلية فى هضبة الجولان السورية المحتلة.

فى غضون ذلك، قال مسئولون فى المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون الأمنية والسياسية، «الكابينت»، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة فى سوريا دفعت الإيرانيين لإدراك أنهم غير قادرين على مواجهة تفوق الجيش الإسرائيلى على الصعيد المخابراتى والميدانى.

ورجح هؤلاء المسئولون أن «إيران فهمت الدرس، ولن تتورط فى شىء ضد إسرائيل فى الوقت القريب»، بحسب القناة الثانية الإسرائيلية.