البرلمان الكتالوني يجتمع للتصويت على المرشح الرئاسي الجديد

انعقد البرلمان الإقليمي لمنطقة كتالونيا اليوم السبت، لإجراء مناقشات بشان المرشح الذي تم اختياره حديثا لرئاسة المنطقة الواقعة بشمال إسبانيا، واجراء تصويت بشأنه.

وجرى ترشيح كيوم تورا، وهو عضو بالبرلمان الإقليمي عن حزب "معا من أجل كتالونيا" الانفصالي الكتالوني، للرئاسة الإقليمية.

وستكون جلسة البرلمان هي الخامسة، ومن المحتمل أن تكون المحاولة الأخيرة لتشكيل حكومة إقليمية. وفي حال عدم تشكيل حكومة جديدة قبل الثاني والعشرين من مايو الجاري، سيتوجه سكان الإقليم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة.

وتنازل رئيس كتالونيا السابق المنفي كارليس بوجديمون أمس الأول الخميس عن ترشحه لرئاسة الإقليم، في فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقترحا اسم تورا لتولي المنصب.

ومن غير المتوقع أن يحصل تورا على الأغلبية المطلقة الضرورية من الأصوات من أول جولة، ومن المرجح فقط أن يتولى الرئاسة بعد جولة ثانية من التصويت المقرر إجراؤها يوم الاثنين القادم، إذ سيكفيه أن يحصل فيها على أغلبية بسيطة.

وتتمتع الأحزاب الموالية لانفصال الإقليم على أغلبية مطلقة في برلمان كتالونيا بعدد مقاعد يبلغ 69 من أصل 135 مقعدا.

غير أن النواب الأربعة بحزب الوحدة الشعبية اليساري المتطرف يخططون للامتناع عن التصويت، إذ أنهم لا يقبلون سوى بترشيح بوجديمون رئيسا للإقليم.

وكان بوجديمون رئيسا لكتالونيا في أكتوبر عندما أيد إجراء استفتاء للانفصال عن إسبانيا. واعتبرت المحكمة الدستورية الاستفتاء عملا غير قانوني، لكن بوجديمون مضى في إجرائه.

ومنذ الانتخابات الأخيرة في كتالونيا في ديسمبر، فشلت أربع محاولات لتشكيل حكومة بسبب أن المرشحين للرئاسة إما أنهم منفيون طواعية أو هم رهن الاحتجاز.