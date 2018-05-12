نواب يطالبون وزير التموين بتشديد الرقابة على السلع خلال رمضان

أكدت النائبة نانسي نصير عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر -صاحب الأغلبية النيابية- أن لقاء الوزراء خارج البرلمان يعطي «أريحية» أكثر للحديث عن الملفات والقضايا الخاصة بالمواطن، مطالبة وزير التموين بتشديد الرقابة على السلع الغذائية والمنتجات خلال شهر رمضان.

ومن جانبها، قالت النائبة هيام حلاوة، إن الائتلاف أثبت تواصله مع المواطن المصري بهذا النادي السياسي، خاصة لقاء وزير التموين، مؤكدة أن هذا اللقاء لن يكون الأخير؛ حيث وضع الائتلاف خطة زمنية لمناقشة كافة الوزراء والمسؤولين حول القضايا والمشكلات التي تمس المواطن.

ويناقش ائتلاف دعم مصر -خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين- استعدادات الوزارة لشهر رمضان، وبحث إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفصة، وهو اللقاء الأول من نوعه للنادي السياسي منذ الإعلان عنه.