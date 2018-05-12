توفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل إلى 20% بشمال سيناء



استعدت محافظة شمال سيناء لشهر رمضان المبارك، بعدة إجراءات خففت أعباء المواطنين نسبيًا، فيما رفع الأهالي عدة مطالب لضمان عدم حدوث أزمات خلال الشهر، وشملت الاستعدادات افتتاح معرضين اثنين باسم «أهلًا رمضان» في العريش وبئر العبد.

وقال عبدالله قنديل رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، إنه تم توفير كافة السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات أسعار تصل إلى 20%، حيث يشارك فيها أكثر من 600 تاجر من مختلف الأنشطة.

وعن المواد الغذائية المخصصة لمركز الشيخ زويد، أكد فتحي راشد أبو حمده مدير عام التموين بشمال سيناء لـ«الشروق»، أنه تم الدفع بسلع غذائية مختلفة في منافذ البيع بأسعار معتدلة، خلافًا لتوفير إمدادات تعبئة أنابيب الغاز من محطة بئر العبد.

وأضاف «راشد»، أنه تم فتح محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العريش، ما أدى إلى حدوث انفراجة كبيرة في وسائل النقل للأهالي، مع صرف 10 لترات إضافية من البنزين للسيارات.

وشملت الاستعدادات استمرار تحركات منافذ البيع المتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وفيها يتم بيع المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار معتدلة.

ومن جانبهم، طالب الأهالي بزيادة حركة تبديل أنابيب الغاز من محطة بئر العبد لصالح أهالي العريش والشيخ زويد ورفح، وكذلك زيادة حصص الدقيق لسكان رفح والشيخ زويد، وتوفير إمدادات الوقود، وإصلاح خطوط التيار الكهربائي المعطلة؛ حرصًا على استمرار عمل موارد المياه، وكذلك قدرات طلاب الثانوية العامة على مذاكرة دروسهم، وتسهيل حركة السفر والعودة لشمال سيناء.