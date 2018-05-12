محافظ بورسعيد: رفع يومية عمال النظافة بأحياء بورسعيد إلى 50 جنيه في رمضان

قرر محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، السبت، رفع الأجر اليومي لعمال النظافة التابعين للأحياء من 30 إلى 50 جنيه يوميا.

ويأتي القرار قبل أيام من استقبال شهر رمضان المبارك، على أن يستمر بعد ذلك كحد أدنى لهذة الفئة من العمالة التابعة للمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المؤسع الذي عقدة المحافظ، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتيرالعام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديري الجراجات وإدارات التفتيش والمتابعة.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة النهوض بمنظومة النظافة وخاصة عمليات الجمع المنزلي وتشكيل لجنة متابعة من إدارة التفتيش والمتابعة لمراقبة عمليات النظافة والجمع بشكل يومي والتنسيق بين الأحياء لمتابعة أعمال النظافة اليومية، وتقديم تقارير عنها لأي مشكلات قد تعترض نظام العمل، وكذلك تتولى اللجنة متابعة صرف مستحقات عمال النظافة المالية أول بأول دون تأخير.

وأكد أنه سيتم تدعيم جراج المحافظة بكافة المعدات والإمكانيات التي تخدم جميع الإدارات بالمحافظة والأحياء للارتقاء بمستوى الأداء وتقديم الخدمات للجماهير.