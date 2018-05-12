مقاتلتان أمريكيتان تعترضان قاذفتين روسيتين قبالة ألاسكا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، إن طائرتين أمريكيتين مقاتلتين اعترضتا طائرتين قاذفتين روسيتين فى المجال الجوى الدولى قبالة ساحل ألاسكا.

وقال الميجر أندرو هينيسى المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية فى بيان لشبكة (سى.إن.إن) الأمريكية إن الطائرتين الروسيتين وهما من طراز تى يوــ 95 (بير) دخلتا ما يسمى بمنطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوى الواقعة على بعد 200 ميل قبالة الساحل الغربى لألاسكا فى نحو الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ونقلت (سى.إن.إن) عن البيان قوله إن طائرتين مقاتلين من طراز نوراد إف ــ 22 مقرهما الأسكا اعترضتا القاذفتين الروسيتين إلى أن غادرتا المنطقة ولم تدخل الطائرتان الروسيتان مطلقا المجال الجوى الأمريكى.