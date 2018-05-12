ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من الطرق العمومية بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات من الطرق العمومية، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبلغ لمركز شرطة القصاصين من أحد المواطنين، أنه أثناء قيادته سيارة نصف نقل ماركة شيفروليه خضراء اللون أعلى الكوبرى العلوى تقاطع طريق الاسماعيلية/القاهرة الصحراوي، فوجئ بقيام قائد سيارة ملاكي فضى اللون متوقفة على جانب الطريق، برفقته سيدة، يستغيثان به بطلب المساعدة، ثم سيطر شخصان مجهولان على السيارة ولاذا بالقرار.

وتم وضع خطة بحث و أثناء السير فى إجراءات البحث والتحرى وردت معلومات تفيد أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: «عيد س م» و«أدهم أ ع» و«محمد إ س، «منى م ح»، وتم إعداد مأمورية بالتنسيق وفرع الأمن العام؛ أسفرت عن ضبطهم جميعًا.

تم التحفظ عليهم، وتحرر المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.