النكبة_70 سنة: هكذا صُنعت إسرائيل وضاعت فلسطين «ملف خاص - متجدد»

تحل منتصف مايو الجاري الذكرى السبعون لنكبة فلسطين، ممثلة في إعلان تأسيس دولة إسرائيل في 14 مايو 1948، وبدء حرب فلسطين التي شنتها الدول العربية على الكيان الصهيوني الوليد آنذاك، المدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي والدول الأوروبية الكبرى، وهي الجولة الأولى من الصراع العسكري العربي الإسرائيلي، والتي مهدت لتكريس واقع الدولة الصهيونية وقوتها العسكرية.

ورغم أن المطامع الإسرائيلية في فلسطين بدأت من نهاية القرن التاسع عشر، وتبلورت بصدور وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917، إلا أن مايو 1948 كان شهرا مفصليا في تاريخ القضية الفلسطينية.

أدى مايو 1948 بأحداثه الجسام إلى تحويلها إلى "القضية المركزية" لجميع الشعوب والحكومات العربية، فتمحورت حولها -أو اندلعت بسببها- المحطات المستقبلية من الصراع العربي الإسرائيلي، وانبثقت منها المطالب الشرعية التاريخية للشعب الفلسطيني في الأرض والدولة والعودة.

وتحيي "الشروق" هذه الذكرى، على مدار 4 أيام، بتسليط الضوء على ملابسات وتفاصيل وأطراف ما جرى قبل 70 عاما، من واقع ما نشرته الصحف المعاصرة لتلك الأحداث، والمعلومات التي رواها أبرز المشاركين في صناعتها فضلا عن المؤرخين والسياسيين.