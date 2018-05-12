هاجم المهندس فرج عامر، رئيس سموحة، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على خلفية أزمة مباراة نهائي كأس مصر .

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "المدرج" عبر فضائية DMC : "تقدمت ببلاغ ضد رئيس الزمالك إلى النائب العام بسبب تطاوله، لا يوجد بيني وبينه علاقة طيبة، لم يحدث أن عزمته على العشاء كما تردد، فأنا لا أعرفه من الأساس".

وقال رئيس سموحة مهاجمًا مرتضى: "تطاول عليّ رغم أنه ليس طرفًا في الأزمة، لكن نهايته اقتربت والدولة يجب أن تحمي مواطنيها، لن نقبل هذه التصرفات، أريد معرفة من يحمي هذا الرجل".

وأتم: "الزمالك ليس طرفا في الأزمة، سلكت السلوك الطبيعي والمنطقي، ولم أسع لخلق مشكلة، لكن بالتأكيد سيخرج الفريق من تركيزه، لم أشكك في الحكام المصريين لكني أبحث عن رفع الحرج".

وأشار عامر إلى أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة غدًا الأحد خلال الساعة التاسعة مساءً من أجل تقييم الموقف ودراسة الحكام المرشحين، ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الأزمة.