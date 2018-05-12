استقالة نائب منسق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بالخارجية الأمريكية

«فورين بوليسي»: قرار «جونسون» جاء بعد ساعات من انسحاب «ترامب» من الاتفاق.. وقلق من هجرة الكفاءات للوزارة





كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أمس، أن نائب منسق مكتب مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بوزارة الخارجية الأمريكية، ريتشارد جونسون، استقال من منصبه بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، في خطوة اعتبرها مسؤولون أمريكيون جزء من عملية «هجرة مقلقة» للكفاءات من الخدمة العامة بشكل عام منذ تنصيب «ترامب» رئيسا.

وأوضحت المجلة في تقرير لها، أن «جونسون»، الذي يعد من كبار خبراء الوزارة في مجال عدم الانتشار النووي، شارك في محادثات مع الدول التي سعت لإنقاذ الاتفاق في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهو جهد فشل في نهاية المطاف.

وذكرت أن زملاء «جونسون» أقاموا له حفل وداع في فندق ستيت بلازا القريب من مقر وزارة الخارجية في العاصمة واشنطن، ليلة الأربعاء، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان «ترامب» قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على الاستقالة، كما لم يعط «جونسون» سببا محددا لاستقالته، ولكن في رسالة وداع عبر البريد الإلكتروني إلى زملاءه، شدد على أن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه «ترامب»، قد نجح في كبح برنامج إيران النووي.

وقال «جونسون» في الرسالة: «أنا فخور بأنني لعبت دورا بسيطا في هذا العمل، ولا سيما الإنجاز الاستثنائي لتنفيذ الاتفاق "النووي" مع إيران، الذي كان ناجحا بشكل واضح في منع طهران من الحصول على سلاح نووي».

كما عبر عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي الإيراني «سيساعد على إرساء الأساس لشرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، وهو هدف نتشارك فيه جميعا».

ورأت «فورين بوليسي»، أن رحيل «جونسون» يترك وراءه فراغا متناميا فيما يتعلق بمجموعة الخبراء في برنامج إيران النووي بوزارة الخارجية ويبرز مشكلة أوسع نطاقا تتمثل في الاستقالات رفيعة المستوى بالإدارة الأمريكية.

ونقلت المجلة عن مسؤولون أمريكيون «لم تسمهم» القول إن هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في وزارة الخارجية، فبعدما كان مكتب «جونسون» مع بداية تنصيب «ترامب» يضم سبعة موظفين بدوام كامل أصبح فارغا.

وأوضحت المجلة أن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، أغلق العام الماضي، مكتب تنسيق العقوبات بالوزارة وكلف بعض خبراء العقوبات بمهام إدارية.

من جهته، وصف أحد المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون في العقوبات، استقالة «جونسون» بأنها «خسارة كبيرة» للوزارة وتعكس شعورا متزايدا بأن إدارة «ترامب» تنحي جانبا الخبراء المهنيين وتتجاهل مساهماتهم.

ونقلت المجلة عن مسؤول سابق في وزارة الخارجية «لم تسمه» قوله إنه قبل أن تتحرك إدارة «ترامب» للانسحاب من الاتفاقية النووية، كان «جونسون»، 38 عاما، قد خطط للبقاء في الخدمة الحكومية.

كما وصف مسؤول سابق آخر بالوزارة عمل مع «جونسون»، الأخير بأنه «أحد أكثر خبراء منع الانتشار النووي موهبة في الإدارة الأمريكية، بعد أن خدم في مجلس الأمن القومي وكمفتش في كوريا الشمالية».

ويخطط «جونسون»، بحسب «فورين بوليسي»، للانضمام إلى مبادرة التهديد النووي، وهي مجموعة غير ربحية «مقرها واشنطن» مكرسة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، يرأسها إرنست مونيز، وزير الطاقة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والذي كان يقود الفريق الفني الأمريكي أثناء المفاوضات الإيرانية.