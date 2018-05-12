سموحة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور وعبدالفتاح وميدو



أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة تقدم مجلس إدارته ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وعصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد حسام ميدو، نجم القلعة البيضاء السابق.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مجلس ادارة نادي سموحة تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بتهمة التشهير والسب والقذف لمجلس ادارة واعضاء نادي سموحة العريق ضد مرتضي منصور، وعصام عبد الفتاح، وأحمد حسام ميدو وآخرين".

يُذكر أن منصور كان قد أطلق هجوماً شرساً على فرج عامر ونادي سموحة عبر مقطع فيديو على الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فيما وصف ميدو تهديد نادي سموحة بالإنسحاب من نهائي كأس مصر بـ "شغل عيال صغيرة".

هذا وأبدى مجلس إدارة نادي سموحة رفضه التام لإسناد مباراة نهائي كأس مصر التي تجمعه أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل لطاقم تحكيم مصري، وهو ما رفضه عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام.