محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بضرورة الالتزام بتفعيل وتطبيق القانون فيما يتعلق بإزالة ورفع جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالات الفورية، دون الانتظار لاستصدار قرارات الإزالة للتصدي لمحاولات اختراق ومخالفة القانون والعمل على استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع، الذي عقده محافظ الإسماعيلية اليوم السبت، لمتابعة تنفيذ حملات إزالة للتعديات خلال تلك الفترة، والذي تضمن عرض فيلمًا مصورًا عن تنفيذ حملات إزالة التعديات وما تم استرداده من أملاك الدولة.

وأكد «طاهر» على عدم السماح مجددًا بالتهاون في التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.