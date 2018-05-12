«التعليم المفتوح» بجامعة المنيا يحتفل بختام الأنشطة الطلابية

نظم مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا، السبت، حفل ختام الأنشطة الطلابية لعام 2018 بالقاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي، تحت رعاية رئيس الجامعة، د. جمال الدين علي أبو المجد.

قال رئيس الجامعة، إن التعليم الإليكتروني المدمج - التعليم المفتوح سابقا - شهد تطورا خلال الفترة الماضية بهدف تسليح طلاب التعليم المفتوح بالمهارات والإبتكارات والقدرات ليستطيعوا مواكبة التطور في التعليم والمنافسة في سوق العمل.

وأضاف «أبو المجد»، خلال كلمته في حفل الختام، أن الأنشطة الطلابية المختلفة تكسب الطلاب قدرات كبيرة من الثقافة والوعي ومهارة حل المشكلات والأزمات التي تواجههم في حياتهم العملية، بالإضافة إلى مهارات التواصل مع الآخرين والقدرة على التفكير والإبداع موجها الشكر لإدارة مركز التعليم المفتوح، والعاملين به لما يشهده التعليم المفتوح من مشاركة فعالة للطلاب في الأنشطة المختلفة.

ووجه د. مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، الشكر لرئيس الجامعة، لدعمه المستمر لطلاب التعليم المفتوح، وبث الثقافة والوعي لديهم كما، شكر مكتب رعاية الطلاب على حث الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأشار د. عواد فرغل، إلى أن نسبة مشاركة طلاب التعليم المفتوح في الأنشطة الطلاب زادت بنحو 30% عن مشاركتهم في الفصل الدراسي الأول، وذلك بسبب استحداث الأنشطة الجديدة مثل «كرة السرعة، ومصارعة الزراعيين، وكشاف المواهب»، والحث على المنافسة الشريفة بين جميع الطلاب، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى تثقيف الطلاب وزيادة وعيهم وقدراتهم الرياضية والإبداعية.

ونوه مدير مركز التعليم المفتوح، بأن المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة سيستقبل جميع الطلاب الذين يمتلكون أفكار وابتكارات جديدة لإذابة الفروق بين الطالب العادي ودارس التعليم المفتوح.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم قيادات الجامعة، ومركز التعليم المفتوح، والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الأنشطة المختلفة، وأسرة رعاية الطلاب بالمركز.

حضر مدير مركز التعليم المفتوح، د. عواد فرغل، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، د. هاني العربي، وأعضاء هيئة التدريس، ومدير عام رعاية الطلاب، عماد زكي، ومدير الأمن الإداري، العقيد أسامة فوزي، وأخصائي مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح، والدارسين بالبرامج المختلفة بالتعليم المفتوح.