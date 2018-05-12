مفوضية انتخابات العراق تعلن نجاح عملية الاقتراع وتنفي حدوث تزوير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية نجاح عملية الاقتراع التي جرت في البلاد بنسبة مشاركة بلغت 44.5%.

وقدم رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، أورته قناة السومرية نيوز، التهنئة للشعب العراقي بمناسبة نجاح عملية الاقتراع التي جرت اليوم، مبينا أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام والخاص ب‍عموم العراق 44.5% مع احتساب أعداد المصوتين التي بلغت أكثر من 10 ملايين من مجموع 24 مليونا يحق لهم التصويت.

وأوضح أن هذه النسبة ليست نهائية حيث أن عددا من نتائج محطات الاقتراع لم تصل حتى الآن، مشيرا إلي أن غدا سيكتمل إرسال كافة الأوراق للتدقيق في النتائج.

ونفى وجود أي تلاعب أو تزوير في العملية الانتخابية، لافتا إلى وجود جهات - لم يسميها - تحاول خلط الأوراق والتشويش على الرأي العام.

وشدد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات والتعاطي معها وفق القانون، داعيا الجميع إلى الاستماع إلى النتائج التي تعلنها المفوضية فقط.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت مساء اليوم وذلك في أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق.