الصليب الأحمر يدعو المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن العراق

في مستهل الانتخابات البرلمانية في العراق، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن العراق في ظل التدمير الكبير الذي تشهده البلاد.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في العراق، كاتارينا ريتس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن العراق يمر حاليًا، عقب الانتصار على تنظيم «داعش»، بمرحلة مهمة للغاية ترتسم فيها ملامح مستقبله، وأضافت: «على المجتمع الدولي مواصلة اهتمامه بالعراق».

وبدأ الناخبون العراقيون اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأولى منذ أن، أعلنت بغداد عن هزيمة تنظيم «داعش» في حملة دعمتها الولايات المتحدة قبل 5 أشهر.

ولا تزال هناك مناطق شاسعة في العراق تعاني من آثار التدمير الناجمة عن الحرب على المتطرفين، وتسير عملية إعادة الإعمار ببطئ هناك.

وقالت «ريتس»: «بإمكاننا رصد خطوات تقدم، لكننا لا نزال بعيدين عن القول بأن كل شئ على ما يرام، الأمور من الممكن أن تنتكس هنا بسرعة مجددًا».

وذكرت «ريتس»، أن مدينة الرمادي الواقعة غربي العراق مدمرة بنسبة 80%، موضحة أن هذا يعني بالنسبة لكثير من العراقيين الفقر، لأنهم كانوا يستثمرون أموالهم في العقارات، مؤكدة أهمية توفير فرص عمل للعراقيين في هذه المرحلة حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم.

وبحسب بيانات البنك الدولي، يحتاج العراق إلى نحو 88 مليار دولار لإعادة إعماره، كما حصل العراق على تعهدات خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت في فبراير الماضي بقيمة 30 مليار يورو لإعادة الإعمار.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، يوجد في العراق أكثر من مليوني نازح، ويحتاج نحو 9 ملايين عراقي للمساعدات الإنسانية.

يذكر أن، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن في ديسمبر الماضي الانتصار على «داعش» عقب معارك دامت شهورًا، إلا أن البلاد لا تزال بها خلايا للتنظيم تشن هجمات من حين لآخر.