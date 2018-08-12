  جيهان حسن تتوج بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية

حصدت جيهان حسن لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بفضية بطولة إفريقيا للشباب لذوي القدرات الخاصة المقامة حاليا بالجزائر.

ونجحت جيهان في التتويج بالفضية لوزن -79 كجم، ببطولة أفريقيا المقامة خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس الجاري.

وكانت زميلتها فاطمة عمر قد حصلت على الميدالية الذهبية بنفس البطولة مساء أمس السبت، بعدما حققت رقما أفريقيا جديدا بـ 135 كجم لوزن -67 كجم، كما حصدت كلا من جيهان عبد العزيز الميدالية البرونزية لنفس الوزن، أمل محمود الميدالية الفضية لوزن 61 كجم في رفع الأثقال في نفس البطولة.

جدير بالذكر أن محمد زهران لاعب المنتخب الوطني قد توج بالميدالية الذهبية في رفع ثقل قدره 110 كجم مساء الجمعة الماضية، ليحصد بذلك المركز الأول في منافسات وزن 49 كجم، كما حقق طه عادل فضية وزن 54 كجم برفع ثقل قدره 163 كجم.