المجلس الوطني الفلسطيني: الأردن قادر على التصدي للقوى المتطرفة

أكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه للمملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة الإرهاب الذي تقوده جماعات ضلالية.

وعبر المجلس الوطني الفلسطيني، في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأحد، عن تضامنه ووقوفه مع الشعب الأردني وقيادته وعلى رأسها الملك عبد الثاني بن الحسين، في حربها ضد من يحاولون النيل من أمن واستقرار الأردن، لأن أمن الأردن واستقراه من أمن فلسطين واستقرارها.

وأكد المجلس أن الأردن سيبقى عصيا على قوى الظلام والتطرف ليظل قلعة حصينة، مشيرا إلى قدرة المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي لهذه القوى المتطرفة والانتصار عليها.

وتنفذ قوات الأمن الأردنية منذ أمس عملية مداهمة في موقع خليّة إرهابيّة في مدينة السلط بمحافظة البلقاء "تبعد حوالي 10 كيلومترات غرب العاصمة عمّان" يُشتبه بتورّطها في حادثة الفحيص الإرهابيّة التي وقعت أول أمس الجمعة، التي أسفرت عن استشهاد شرطي أردني وإصابة 6 آخرين.

وألقت السلطات الأردنية، خلال العملية التي لا تزال مستمرة حتى الآن، القبض على 5 من أعضاء الخلية الإرهابية، وانتشال 3 جثث لإرهابيين في موقع المداهمة، وضبط أسلحة أتوماتيكية بحوزة الإرهابيين.