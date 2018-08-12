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فتح التسجيل الإلكتروني لراغبي الحصول على بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال بالإسكندرية

الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية
الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية- أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 أغسطس 2018 - 12:46 م | آخر تحديث : الأحد 12 أغسطس 2018 - 12:46 م

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيا للطلاب الراغبين في الدراسة والحصول على درجة البكالوريوس في برنامجي تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال في تخصصات "إدارة التمويل والاستثمار/التسويق/المحاسبة".

وأضاف أن الطلاب سيتم منحهم شهادات علمية مشتركة "Joint degrees" عقب اﻻنتهاء من دراسة المواد المقررة من خلال نموذج للتعلم الإلكتروني المدمج الذي يوفر فرص التعليم الجامعي لكل الراغبين في مواصلة التعليم والتعلم مدى الحياة، فضلا عن تنمية قدراتهم على التعلم الذاتي المستمر.

وقال إنه سيتم عقد لقاء تعريفي للطلاب الراغبين في اﻻلتحاق بالبرامج المشتركة التي استحدثتها جامعة الإسكندرية لأول مرة في مصر بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية يوم الأربعاء المقبل، بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة.


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