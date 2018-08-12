النائب محمد فؤاد: بعض الصيدليات تخالف قرار وزارة الصحة بسحب الأدوية المسرطنة

علق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على طلب الإحاطة المقدم منه إلى الحكومة بسبب وجود أدوية الضغط المسرطنة التي تحتوي على مادة «فالسارتان» ببعض الصيدليات، قائلًا إن هناك صيدليات تخالف قرار وزارة الصحة برفع هذه الأدوية من الأسواق، وتتهرب من تنفيذه، لأنها تريد تحقيق الأرباح على حساب المواطن المصري.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن طلب الإحاطة يستهدف تطبيق الإجراءات الرقابية للتأكد من تنفيذ قرار الوزارة بسحب هذه الأدوية، متابعًا: «عايز أسمع من مديريات الصحة ماذا فعلوا للتأكد من خلو الصيدليات من هذه الأدوية».

وذكر أنه تلقى بعض المعلومات من مواطنين بشأن وجود هذه الأدوية بالصيدليات حتى الآن، معقبًا: «وصل إلى علمي من بعض المواطنين تواجد هذه الأدوية، وأكد هذا الشك، تحدث أحد المقالات في إحدى الصحف عن وجود هذه الأدوية في بعض الصيدليات بالجيزة، في الدقي والمهندسين وإمبابة».

يذكر أن وزارة الصحة قد قررت في وقت سابق سحب 14 صنفًا دوائيًا، والتي تحتوي على مادة فالسارتان، من الأسواق المصرية، والتي يُحتمل أنها تسبب السرطان.