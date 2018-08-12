رقمان سلبيان لإيمري في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي  

حقق الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال رقما سلبيا في مباراته الأولى مع الجنرز أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وبهذه الخسارة أصبح إيمري أول مدرب الجنرز يخسر المباراة الإفتتاحية في الدوري منذ عام 1956 عندما خسر أرسنال تحت قيادة الإنجليزي ستيف برتينشو.

كما شهد اللقاء الخسارة الـ7 له أمام مواطنه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حيث خاض إيمري 11 مباراة أمام المدرب صاحب الـ 47 عاما خسر في 7 منها وتعادل في 4 آخرين، ولم يستطع الفوز في أي لقاء.

واستهل السيتي مبارياته في البريميرليج بالفوز على أرسنال بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "الإمارات"، حيث افتتح الإنجليزي رحيم ستيرلينج التسجيل في الدقيقة 14، وأحرز زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 64.